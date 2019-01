Lo quieren todos: a Morita lo llenaron de elogios

Gonzalo “Pity” Martínez, Rafael Santos Borré, Matías Kranevitter, Andrés Ríos, Fabián Estoyanoff, Gabriel Mercado, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori, Leandro Chichizola, Leonel Vangioni, Carlos Auzqui, Iván Rossi, Teófilo Gutiérrez, Alexander Barboza y Lucas Alario fueron algunos de los futbolistas que compartieron alguna vez plantel con el delantero de 31 años y firmaron en las redes.

“Gracias por todo lo que me enseñaste como jugador y persona”, le dedicó Driussi. “Todo el esfuerzo que hiciste te coronó con la mejor copa de la historia”, le reconoció Pezzella. “Sos un gran ejemplo, un guerrero que luchó hasta el final”, lo elogió Auzqui.

Sus conquistas: dos Libertadores, dos Recopas Sudamericana, una Sudamericana, una Suruga Bank, dos Copas Argentina y una Supercopa Argentina.

Las razones

El motivo del retiro de Mora fue una necrosis aséptica en la cabeza del fémur. Se trata de un infarto en el hueso, producto de la privación del flujo sanguíneo en la cabeza del fémur, según había explicado el mismo Pedro Hansing, médico de River, tras la operación que lo dejó un largo tiempo fuera de las canchas en 2017.

A pesar de que tenía contrato vigente con el Millonario hasta el 30 junio del 2020, el delantero optó por colgar los botines.

Sin embargo, en su última renovación de contrato, Mora acordó una cláusula en la que se decretaba que en caso de que River sea el último equipo en su carrera profesional, conseguiría un permiso para hacer un partido despedida. De ser así, el pedido debía hacerse al menos 90 días antes de la fecha prevista para cederle sin cargo el alquiler del Monumental.

Tal como ocurrió con Fernando Cavenaghi, una eventual despedida del uruguayo implicaría que los gastos organizativos corran por su cuenta.

Nadie imaginó que el primer día de River sería en bici.

El primer día en Punta del Este fue en bicicleta

Pedalear cerca de la playa y en un lugar tan top como Punta del Este puede ser un gran plan, pero no es una rutina muy recurrente en la pretemporada de los equipos de fútbol.

River sorprendió hasta en eso desde su primer día en Uruguay, cumpliendo con un recorrido de trepadas y varios kilómetros como para comenzar a sentir el esfuerzos en las piernas.

Marcelo Gallardo se sumó al trabajo de sus dirigidos, junto a otros integrantes del cuerpo técnico y personal de seguridad que acompaña a la delegación, que desde el lunes a la noche se aloja en el vecino país.

La propuesta terminó siendo también una apuesta de marketing con la marca de rodados Trek, que entregó una unidad por cada persona, identificada con nombre en el caso de los futbolistas del Millonario, que de esta manera hasta disfrutaron de la lluvia torrencial que los recibió.

Me enteré y me agarró un nudo en el estómago. Pablo “Chala” Parra. Ex jugador y técnico, ídolo del Club Cipolletti y fana de River

Me generó mucha tristeza. Me enteré de que Mora se retiraba un rato antes de irme a dormir y me agarró un nudo en el estómago porque además de los goles importantes que ha hecho, de los torneos que nos ha dado, todos sabíamos de la lesión de Morita y de todo lo que él superó para volver a jugar.

Es feo, como jugador he pasado muchísimas lesiones de rodilla, pero ese tema de la cadera es más complicado todavía. Tener que dejar de jugar por una lesión no es sencillo para ningún futbolista.

Como técnico, pienso que Gallardo pierde una pieza importante, porque Morita siempre fue uno de los primeros cambios del Muñeco. Siempre lo tuvo muy en cuenta.

Y como hincha de River me da tristeza, porque cualquiera hubiese querido que se retirara de otra forma.

Me produjo una tristeza muy grande cuando me enteré de lo que había decidido. Espero que pueda superar este momento, que no es fácil. También espero que tenga el apoyo de todos a su alrededor, de los hinchas seguro que lo va a tener, porque se ganó el cariño de todos durante estos años.