Lola Latorre la frenó a la hija de Roccasalvo

Buenos Aires. La hija de Yanina Latorre se refirió al enfrentamiento de su madre con Susana Roccasalvo. Lola visitó Flor de tarde, ciclo de Flor de la V, donde explicó el reclamo que le hizo la hija de la periodista. “Como que las dos no tenemos nada que ver. De última si ella (por Belén Roccasalvo) tiene un problema con mi mamá, que vaya y se lo diga. Mi mamá dice tantas cosas en la televisión, es su personaje así, y si ella todavía no lo entendió… Qué se yo… No entendí por qué me lo estaba diciendo a mí”, aseguró Lola Latorre.