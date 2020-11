Lola Latorre negó una fiesta clandestina y en Twitter la tildaron de mentirosa

"Yo no asistí a una fiesta clandestina, no me puse a bailar, ni subí fotos, videos. Muéstrenme una foto donde esté yo en una fiesta. No sucedió eso", sentenció la joven, luego de explicar que fue a buscar a una amiga que estaba atemorizada por el operativo policial.

Completamente incómoda por las repreguntas de Ángel de Brito y sus panelistas, Lola aseguró que la fiesta ni siquiera se realizó. "Pará porque parecemos locos. La fiesta sí se hizo. Las imágenes que estamos viendo de fondo son imágenes de la fiesta que desbarataron, tuvieron que pedir refuerzos a distintas municipalidades, fue un operativo enorme de una fiesta de 400 personas y sólo pudieron notificar a 140 porque el resto de los chicos se fueron corriendo. Y lo que estamos viendo es cómo quedó el campo", contrapuso Maite Peñoñori.

Aunque días atrás la misma Yanina Latorre dijo que más allá de su recuperación, Lola podía contagiar covid-19, la joven sostuvo que ella ya no puede transmitir la enfermedad. La verdad es que yo estoy tomando todas las precauciones. Estaba acá, en mi casa, al aire libre, con dos amigas, que eso está permitido. Y yo ya no contagio, tengo el alta por el Covid", se defendió.

No obstante, en LAM manifestaron sus dudas en torno a su versión: cómo pudo ingresar al campo cuando la policía ya estaba en el lugar y por qué fue notificada en el lugar con el resto de sus amigas.

En cuanto a su posible eliminación del Cantando 2020 por no cumplir con el protocolo de coronavirus, Lola manifestó: "Si toman esa medida la verdad que me duele porque sí, fui una idiota que no medí esas consecuencias. Cualquier persona de 19 años se manda estas cagadas. Ya sé que estamos en un contexto donde hay una pandemia y es todo muchísimo más grave, pero fui siendo una boluda, con la mejor de mis intenciones, y nunca pensé que esto iba a saltar de esta manera".

Por su parte, Yanina Latorre grabó un video para respaldar a su hija. "Dejenme de romper las pelotas, todos tuvimos 20 años y cometimos pelotudeces, todos les mentimos a los padres. La fiesta no se llegó a hacer", dijo la panelista para luego remarcar que Diego Latorre está muy bien, aunque "no recuperó el olfato y está demacradito".

Minutos después que arrancara la nota de Lola en LAM, la joven se convirtió en tendencia con numerosos mensajes.

