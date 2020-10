Lola Latorre sobre sus burlas a Nacha: "Fui una pelotuda"

En otro momento del video, la hija de Yanina y Diego Latorre expresó compungida que está "totalmente arrepentida", para luego añadir que fueron unos días "muy sensibles" para ella debidoal repudio que recibió en las redes sociales y que se extendió a todos los programas de espectáculos y hasta en la voz colegas de Nacha, que salieron a defenderla.

"De ningún modo quise faltar el respeto ni a Nacha ni a nadie. Me considero respetuosa, nunca me metí con nadie. No soy confrontativa ", explicó la participante del Cantando 2020. "No tengo excusas, lo que hice estuvo muy mal y por eso pido disculpas", agregó, y reiteró que no quiso meterse "con ninguna enfermedad ni herir a otros", y explicó que se fue de Twitter porque muchos se referían a su cuerpo y le decían anoréxica.

"Me dicen 'es irónico que cerraste tu cuenta por lo mismo y vas y hacés ese comentario. La verdad que sí, fui una pelotuda con todas letras. No sé que otra cosa hacer", expresó, y contó que estuvo mal por los comentarios que se generaron y que reiterará sus disculpas también en la pista y "todo lo que se necesite para arreglar esta situación", a punto de quebrarse mientras destacaba la carrera de Nacha.

En el emotivo video, Lola también pidió disculpas a todos los que se sintieron identificados con ese comentario: “Nunca fue mi intención. Quería salir a aclarar esto, que es una mierda, pero quería dar la cara. No me justifico, lo que dije es algo serio. Quise hacer un chiste y fue de muy mal gusto y nunca me voy a justificar, pero pido disculpas de nuevo”.

El temblor de Nacha mientras la artista observa desde el jurado a las parejas participantes del Cantando, que la cantante explicó luego de desatada la polémica, llevó a Lola Latorre a hacer una broma de mal gusto durante “La Previa del Cantando”, donde dijo que su compañero, Lucas Spadafora, estaba tan nervioso que "temblaba a lo Nacha". Ahí se desató una serie de especulaciones sobre el origen de los temblores de la artista y el repudio generalizado del público.

A raíz del desafortunado comentario, la jurado del Cantando dijo que iban a tener "una charla" cuando coincidieran en el piso del programa, pero antes, Nacha tuvo la necesidad de realizar un fuerte descargo contra quienes se burlan, los que dan información falsa, y explicó que su temblor era "es consciente, voluntario". Para finalizar la polémica, Nacha Guevara dijo que considera que el comentario de Lola fue "desafortunado, pero involuntario", sacándole peso a la situación.