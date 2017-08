Lolo sacó los trapitos al sol y destrozó a Miranda!

“Hubo momentos álgidos, de tensión, yo percibía que había mala onda y me sentía incómodo. Eso derivó en salir de Miranda. Nunca me enteré qué pasó y quedé sorprendido, más allá de todo. Lo demás quedará en manos de los abogados”, contó Lolo.

El músico insiste en que aún no encuentra explicación sobre su salida de Miranda! y responsabilizó a Sergi y a su hermana. “Es una pregunta que tendrían que hacerles a ellos, me encantaría saber el porqué, no tengo la respuesta. Ojalá algún día pueda saberlo. Se fue dando con el tiempo, sentía un ambiente hostil y no era como antes. Esto pasó después que tuve un accidente con la pierna quebrada. Es algo interno”, dijo Fuentes.

Semanas atrás el artista decidió lanzar su carrera como solista y presentó su álbum Lolo.

¿Masajista?

Por otro lado, el guitarrista reveló que se convirtió en masajista: “Soy muy bueno porque no boludeo y voy directo a la contractura. Uso buenas cremas y óleo 31. Creo un ambiente agradable, enciendo sahumerios y pongo música”.