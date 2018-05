López Raggi a los ceramistas: "Cuando hay mentiras y violencia, no me dan ganas de conversar"

“Ellos presionan y extorsionan con los cortes, están en todo su derecho a reclamar, pero yo no estoy el 100% a disposición de ellos, los hemos atendido cada vez que han ido”, indicó el ministro en conferencia de prensa.

En este sentido, aseguró que no desconoce cuál es la historia de las cerámicas Neuquén y Zanon, aunque puntualizó que “no tiene dedicación exclusiva para esos conflictos”. “Tengo mucho trabajo en el interior de la provincia con productores, empresas, emprendedores, crianceros”, agregó.

“Me enoja cuando leo declaraciones que no los he atendido, pero no los puedo atender yo personalmente cada vez que han ido, pero siempre han sido atendido cada vez que habían ido al ministerio. Cuando hay mentiras y violencia, no me dan ganas de conversar”, concluyó.

