Los aberrantes antecedentes del empresario violador

“No grites, va a ser rápido”. La frase todavía suena como una dolorosa sentencia en los oídos de una mujer de 33 años que fue violada por su empleador: el empresario Claudio Alberto Tinari. Ex rugbier, el hombre, de 44 años, oriundo de Merlo, fue detenido el lunes tras la denuncia de su empleada, a quien abusó el 22 de diciembre en un hotel donde Tinari hospedaba a un grupo de jóvenes que trabajaban, en negro, en su restaurant de un balneario de Pinamar. El relato de la joven no reveló el único abuso del que se lo acusa, ya que hay otra causa en la que se investiga la manera en la que el ex rugbier intentaba hacer lo mismo con el resto de sus empleadas.