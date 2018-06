Los asesinos del cuádruple crimen quedaron filmados

Fuentes de la investigación confirmaron que el coche en el que se movían los homicidas es un Chevrolet Corsa negro y que tres de las cuatro víctimas eran de General Pinedo, Chaco. Nahuel Alejandro Cisnero (20), alias Francis, recibió ocho de los 30 disparos que hubo en la escena del crimen. También mataron a su pareja, Eliana Figueroa (22), y a sus hermanas Carla Cisnero (16) y Evelin Giménez (26), cuyo bebé recibió un roce de bala y fue internado, aunque fuera de peligro.

“Vos sos transa, vos sos transa”, fue lo último que se oyó antes de los estruendos. Por esa frase que escucharon los vecinos, la principal hipótesis es la de un cuádruple crimen narco. El sangriento episodio tuvo lugar en una pensión ubicada en Perú y Moreno, en el barrio 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. El viernes, cerca de las 21:30, dos hermanas y el bebé de una de ellas estaban reunidas con su hermano y su cuñada. La edificación tiene tres pisos y está dividida en diez habitaciones, a las que se accede por un patio común. Por allí, dicen los testigos, entraron los atacantes. Llegaron cinco en un Chevrolet Corsa negro: dos ingresaron a la pensión, otros dos se habrían quedado de campana al lado del auto y un tercero, en el asiento del conductor.

“Rompan todo”, fue lo primero que alcanzaron a oír los vecinos. Luego vino la frase final: “Vos sos transa, vos sos transa”. Y comenzaron los disparos. Francis estaba sentado en una escalera que daba al departamento conversando con un adolescente que vive en una habitación lindera. Cuando los dos sospechosos entraron armados, el adolescente alcanzó a esconderse y salió ileso del ataque. Después del ataque, los sicarios volvieron al auto y escaparon.

Hasta el momento, la principal hipótesis del crimen es la de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Aunque, según informaron fuentes de la investigación, ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales. Lo que hace pensar sobre un asesinato vinculado a la venta de drogas es la frase que pronunciaron los atacantes antes de dispararle a Francis. También hay una versión de un vecino, que aún no fue ratificada ante la Justicia, sobre una presunta discusión entre el varón de los hermanos y un desconocido. “Gato, esto me lo vas a pagar”, se habría escuchado. Otro vecino de la zona contó que hace unos días hubo un extraño episodio que terminó en un incendio en la pensión, aunque aún no está confirmada la vinculación entre ese hecho y la masacre del viernes.

Evelin Giménez y Carla Cisnero vivían desde hacía varios meses en esa pensión, con el bebé de la primera. Los tres son oriundos de General Pinedo, Chaco. Según detalló una fuente del caso, su hermano Nahuel se había mudado hacía poco con su pareja Daniela a la misma pensión, pero a otra habitación.

30 disparos

Son los que efectuaron los asesinos. Ocho de esos tiros recibió Nahuel Cisnero, el mayor. Luego, su pareja, Eliana Figueroa, y sus hermanas Carla y Evelin sufrieron otros impactos. A un bebé lo rozó una bala.