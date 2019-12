Ante esa respuesta, la contadora arremetió y dejó helados a sus compañeros: "Estoy en eso, pero esa es la primicia de febrero, no nos adelantemos. La separación… A ver, decime, ¿con Leo (signo de Diego Latorre) qué tal? ¿Lo rajo del todo o se queda? Estoy pensando si separarme en febrero o no". Jimena le propuso sacar una carta para aclarar su consulta y luego fue contundente: "Y tendrían que ya... Sí. A mí me sale que hay alguien arrastrándole el ala".

Luego Yanina contó que el jueves por la noche tuvo una charla con Diego sobre el tema. "Me lo preguntó hasta él anoche", expresó la angelita. "Me parece que se ilusionó con esta noticia. ¿O se preocupó?", respondió de Brito.

"No te creas. Creo que el que peor la va a pasar es él", aclaró picante la madre de Lola.