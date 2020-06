Los comerciantes de los shoppings piden trabajar

Por no ser considerados esenciales, los shoppings tuvieron que bajar las persianas cuando se decretó el aislamiento social y obligatorio. En la última etapa de flexibilización, se permitió el comercio en los locales a la calle pero los negocios que funcionan dentro de estos centros comerciales aún no pueden abrir sus puertas.

Según informaron los comerciantes, llevan unos 80 días sin hacer ventas. En ese lapso, tuvieron que pagar los altos costos de expensas que cobran los establecimientos, que pueden llegar a los 80 mil pesos mensuales. A eso se suma el pago de sueldos para los empleados y la imposibilidad de vender los artículos de invierno que habían comprado en marzo y que aún permanecen intacto dentro de los locales.

"Hace quince días nos permitieron volver a ingresar al shopping para coordinar con los clientes una venta de tipo take away, pero la gente aún no está acostumbrada y es un problema si el producto no les queda bien o lo quieren devolver", explicó una de las comerciantes que forma parte del grupo.

Según un cálculo que ellos mismos realizaron, los tres shoppings de la ciudad les dan trabajo directo a unas tres mil personas en Neuquén. El número se incrementa si se consideran las fuentes indirectas de trabajo, que incluyen administración, fletes o limpieza. Por eso, insistieron en la necesidad de que se habiliten las aperturas en este contexto de flexibilización.

La cámara ya elaboró un protocolo para permitir la reapertura, que incluso fue habilitada en otras provincias. A su vez, señalaron que algunos establecimientos, como el de calle Dr. Ramón, ya tienen circuitos marcados para circular.

“La situación es insostenible”

Tras una reunión que mantuvieron con autoridades provinciales, los comerciantes expresaron que desde la Provincia exigieron la presentación de protocolos específicos que se adecuen a cada establecimiento, en los tres que funcionan en la ciudad.

“Llegamos a una situación insostenible”, se quejaron los comerciantes, y aclararon que muchos tuvieron que suspender su cadena de pagos porque no cuentan con recursos para hacer frente a más tiempo sin actividad. Según comentaron, sólo sobreviven aquellos que tienen varias sucursales y cuentan con algunos locales a la calle, ya habilitados para vender. “Estamos dispuestos a respetar todas las medidas, ya sea un horario restringido o un ingreso limitado de clientes porque queremos cuidarnos nosotros y a nuestros empleados”, señalaron los integrantes del grupo de vendedores. Consideraron que es posible reabrir porque la gente se adaptó a las nuevas reglamentaciones.

LEÉ MÁS

Comercios: uno de cada cinco vende con sobreprecios

En Bariloche podrían cerrar más de 100 locales comerciales

Casi se duplicaron los locales cerrados en el centro