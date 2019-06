El presidente de Acipan, Daniel González, manifestó su satisfacción por el desempeño que tuvieron los comercios por el Día del Padre. Contó que, en un principio, los números marcaban un crecimiento, pero señaló que esta información suele ser engañosa porque la facturación se ve afectada por la inflación, con lo cual todos los años generan ingresos más grandes.

“Notamos que había un crecimiento de entre el 15 y el 45 por ciento en la facturación. La diferencia tan grande tiene que ver con el rubro de cada comercio, algunos vendieron más y otros menos”, puntualizó al respecto.

En este contexto, los resultados de la encuesta marcaron que el 52 por ciento de los comerciantes aseguró que vendieron más unidades.

Este dato no es menor, porque reafirma la recuperación del sector económico, que Acipan preveía para los próximos meses. González explicó que el primer trimestre del 2019 fue “muy malo” porque prácticamente no había movimiento, pero que desde abril el comercio evidenció algunos signos de mejora que se profundizaron en mayo y junio. “Está repuntando, lo que es interesante, a pesar de que no es un crecimiento astronómico”, precisó.

De cara a lo que viene, en Acipan son optimistas de que se podrá mantener la tendencia de crecimiento y esperan que este año termine mejor de lo que comenzó.

--> Dejaron todo para último momento

Como se suele acostumbrar en estas fechas, los neuquinos optaron por comprar todos los regalos a último momento.

El titular de la cámara mercantil Acipan, Daniel González, sostuvo que durante la víspera del Día del Padre “las ventas iban bien, pero no había mucho movimiento”.

Sin embargo, el sábado la atención colapsó en la mayoría de los negocios por la gran concurrencia de clientes.

“Fue una locura el movimiento que se observó”, sentenció el dirigente.