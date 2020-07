Los deportistas locales, tras la reapertura: "Es un alivio"

Uno de ellos es Emilio Mansilla, campeón del mundo en pesas. “Contento porque volvemos a retomar un poco la normalidad, con la actividad física, si bien nunca dejé mi trabajo de portero. Me vino bien el descanso ya que son 16 años haciendo este deporte extremo. También me pone contento por amigos que son dueños de gimnasios y estaban complicados. El campeonato mundial no se disputará este año pero sí el Argentino. Es bueno volver a sentir los kilos encima, algo indescriptible, lo mismo que volver a ver a tantos amigos”, se alegró el forzudo.

Otro que resaltó la importancia del vía libre para entrenar fue el destacado nadador neuquino Agustín Hernández. “Alivia un 100 % y a los nadadores más que nada. Cualquier otro deportista puede practicar en casa y el nadador no. En mi caso, mis viejos son mayores y por eso aún no retomé, por prevención. Además, la pileta de Camioneros en la que entreno aún no está lista. Pero de a poco y tomando todos los cuidados, se dará la vuelta”, expresó.

Manu Urcera, campeón vigente del TN y protagonista en el TC, pasa esta parte de la cuarentena en la casa de su familia en Neuquén y nos dejó su mirada. “Tengo la suerte de tener cosas para entrenar en casa y no paré. No me repercute lo de los gimnasios pero sí a los otros deportistas y a los dueños de esos recintos. Entiendo que el Gobierno va evaluando todo y en base a eso resuelven. Lo que sí me cambiaría mucho es si habilitan el tema del karting, en días más estimo que será eso. Y ahí voy a poder entrenar tanto en Cipolletti como en Neuquén”, anticipó el piloto top de las categorías nacionales.

Por último, el boxeador Mauro Rayo Godoy aseguró: “A los deportistas nos cuesta dormir si no gastamos las energías. Entiendo el tema de los gimnasios cerrados este tiempo, lo que sí me parece que podría haberse dado un poco antes lo de salir a correr al aire libre, al menos para los deportistas profesionales. Esto es un alivio para todos, ayuda un montón”