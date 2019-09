Los detalles hot de ella y Fede Bal que reveló Graciela Alfano

“Yo lo vi en acción. Él no vio que yo estaba. Lo vi con una persona”, arracó la ex vedette, para luego dar más detalles: “Fue un momento muy raro, que yo siempre la cargo a Carmen, que vi algo del hijo que ella no vio. Ella me pregunta si hicimos algo, pero yo no hice nada con Fede”.

“No fue puerta. Fue un espacio... Como cuando Beto Casella me vio a mí... Yo lo vi muy activo. Estaba activo”, agregó la panelista. “Él tiene un talento muy bueno. Un talentazo”, aportó Yanina Latorre.

Efectivamente, Alfano también protagonizó un momento así, y fue Beto Casella quien la mandó al frente el mes pasado.

Cuando el conductor hizo la gran revelación, estaba hablando sobre los lugares raros en los que habían tenido sexo. “Yo presencié un lugar raro de Alfano... En ese momento yo trabajaba en Gente e hice una tapa con ella y otro famoso que no voy a nombrar. Lo hicieron ahí, en un rincón del salón donde se hizo la producción de fotos. Ellos se dejaban ver”, comentó el anfitrión de Bendita.

“Hice como 600 tapas de revistas a lo largo de mi carrera. Si Casella se refiere a una producción de Gente, supongo que hablará de Rodrigo“, acotó la blonda.

