Graciela Alfano confesó que Esteban Lamothe intentó seducirla

"No hay tanta diferencia de edad, ya tengo 42", dijo Lamothe divertido y dejó encantado a la actual panelista.

"Se acercó un actor para sacarse una foto con Graciela y parece que se puso muy cariñoso", comenzó en tono enigmático Ángel de Brito. Y continuó: "La gente se iba del evento y quedaron casi solos. Lo peor es que este famoso la empezó a tirotear y tiene novia".

Sin ánimo de desmentir la versión del periodista, Alfano confesó: "Se me acercó y no se iba. Yo lo saludé como a cualquiera hasta que me di cuenta de sus intenciones y le pregunté (tal y como me enseñaron acá las angelitas): '¿Vos tenés novia?' A lo cual, él respondió abiertamente: 'Sí y ella estaría contenta, podría venir también'", relató la rubia frente a la mirada atónita de sus compañeras.

Esteban, que está pronto a estrenar Puerta 7, una serie de Netflix, está en pareja hace casi dos años con la actriz Katia Szechtman. Anteriormente, el actor había estado 10 años en pareja con Julieta Zylberberg (36), quien es la madre de su hijo Luis Ernesto, de 6 años.