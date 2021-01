Los docentes dijeron que no empezarán las clases

Gremios docentes expresaron interrogantes respecto al regreso a la presencialidad en las escuelas que propone el Gobierno porteño a partir del 17 de febrero, al señalar que las aulas funcionarán como "burbujas de hacinamiento" y pidieron mayores certezas respecto de los protocolos que deberán cumplirse. Así lo afirmó el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, quien además se quejó de que la posición de los docentes pidiendo certezas sobre las condiciones sanitarias se traduzca en "una gran campaña en su contra", instalando que no quieren el "regreso a clases ". Por lo pronto, desde UTE-Ctera, ayer hubo un anuncio contundente: los docentes no irán a trabajar.

"No vamos a concurrir al lugar de trabajo. Haremos ‘retención de servicios’. Los anuncios que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demuestran que desconocen el funcionamiento de ls escelas y no tienen idea de cómo es dar una clase o estar con 30 estudiantes", dijo la Secretaria General de UTE-Ctera, Angélica Graciano, quien agrego que "la situación sanitaria está descontrolada y mantener la fecha denota que no tienen un interés en la Educación Pública".