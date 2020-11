Espectáculos LMNeuquen Maradona Los emotivos posteos de Rocío Oliva tras no poder despedir a Maradona

Dolida por no poder despedir al Diez, su ex pareja compartió los contundentes mensajes que recibió destacando el amor que sentía Diego por ella.







Sin dudas la vida de Diego Maradona despertó pasiones y generó polémica. Y como no podía ser de otra manera, su muerte generó lo mismo. Uno de los escándalos que generó el multitudinario velorio del futbolista fue el que protagonizó la familia íntima al no dejar pasar al velorio a su ex pareja, Rocío Oliva. Fue uno de los temas las más comentados, tanto que en las redes se hicieron eco de lo sucedido, con comentarios de apoyos y críticas. Pero fue la propia Rocío la que, luego del entierro de Diego, subió a sus redes imágenes y frases para despedir a su ex.

Al no poder ingresar a la Casa Rosada, donde se realizó el velatorio de Maradona, Rocío Oliva, llorando desconsolada, le dijo a la prensa: “No tengo idea por qué me hacen esto. No jodo a nadie. Yo fui pareja de Diego y él fue mi ex. Y venía acá porque fue mi ex, porque falleció mi ex y lo quiero despedir”.