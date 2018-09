“Eso todavía no lo puede contar. Pero hay más. Hay videos, audios”, continuó explicando De Brito y aclaró si bien él aún no vio ninguna cinta, si tuvo acceso a otro material. “Videos no vi, vi otras cosas que todavía no salieron a la luz. Hay un poco de todo”.

La semana pasada, Mendoza saltó a los medios luego que se viralizará una serie de conversaciones hot con el abogado salteño, en donde quedaba al descubierto su relación. Buscando terminar con la polémica la actriz enfrentó a los medios faranduleros y si bien en un principio contó que los audios eran viejos, luego aclaró que con su futuro esposo tienen una relación abierta, en la que pueden frecuentar a otras personas.

"Es cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice 'Tengamos una relación más abierta'. Yo no creo en la monogamia ni en la exclusividad y cuando uno empieza a avanzar en la vida, hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí", explicó.

Esta no es la primera vez que Peña queda involucrada en un escándalo hot. Hace un par de años atrás, se filtró un video de la comediante teniendo relaciones sexuales con Mariano Otero, su ex esposo. “Tengo cinco juicios: a Google, Yahoo y a tres medios gráficos. No sé si voy a ganarlos, porque no hay legislación. A mí me gustaría sentar jurisprudencia”, relató en un programa radial en febrero de este año y añadió: “Me filmé para mí y me voy a seguir filmando si quiero. No me van a decir lo que tengo que hacer o no".

Embed

Un juego perverso

La tercera en discordia, Eliana Mendoza, tildó de “perversa y promiscua” la relación de “poliamor” entre Peña y Ponce de León. “Para que entiendas mejor, es el día después de una muerte, de la muerte de un gran amor de cinco años de duración. Después de tanto dolor, de que puedo entender que fui parte de un juego perverso, promiscuo o de poliamor, de dos adultos patéticos. Eso no me ayuda mucho. Cuando esté en condiciones y mi almita esté sanada, podré responder a cosas que querés saber. Un cariño”, le escribió la mujer a Tomás Dente, panelista de Nosotros a la mañana.

LEÉ MÁS

Flor Peña confesó que tiene una relación abierta con su pareja y Marcela Tauro le fue a la yugular

Flor Peña se puso irónica y atendió a Silvina Escudero