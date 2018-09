Flor Peña confesó que tiene una relación abierta con su pareja y Marcela Tauro le fue a la yugular

“Con Ramiro tenemos una relación de poliamor”, aseguró la actriz esta miércoles en con Intrusos, cansada de la repercusión que se generó por una serie de audios hot entre su futuro esposo con una profesora de zumba tucumana que vive en Salta, llamada Eliana Mendoza.

"Nosotros estamos juntos porque nos amamos, pero tenemos (relaciones) y nos vemos con otras personas. Lo más importante que tengo para decir es que el hecho de que se haga público, hace que uno tenga que salir a dar explicaciones y tratar de decir algunas cosas para no dañar algunas mentes cerradas con las que uno convive. Y porque además tengo hijos chicos que van a la escuela. Por eso hasta ahora no había hablado", dijo.

"Cuando salí a hablar, lo desdramaticé porque para mí ya está desdramatizado desde adentro. Obvio que me hago cargo de que es una cagada que haya salido esto, como lo anterior. Me hubiera gustado no tener que dar estas explicaciones. Esta es la relación que construimos, llena de amor y es una relación abierta", agregó.

"Hace mucho tiempo que yo no creo en la monogamia, pero sí creo en formar una pareja desde el amor absoluto. Quiero que sepan que con Ramiro tenemos una relación consensuada y abierta, donde ninguno de los dos hace algo que antes no haya sido hablado. Obvio, no les voy a mentir. No estuvo bueno que esto haya salido a la luz. Obvio que no tengo ganas de escuchar detalles en un audio, como él tampoco querría escuchar detalles del mío (sic). Él fue inexperto, eso ya lo hablamos", añadió.

En medio de su relato, Moria Casán indagó: “¿Entran un poquito en el fondo de tu corazón los celos?”. Lejos de hacerse la distraída, Flor reconoció: “Y, bueno, sí… obvio”.

La confesión de Peña despertó una efusiva reacción de Marcela Tauro, quien expresó: “¡Entonces no somos tan abiertos, chicos! ¿Se dan cuenta? Yo te entiendo, pero si tengo una relación abierta con vos no me gusta ver que me engañás con otro”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Nuestro lugar en el mundo. #Salta ❤️ Una publicación compartida de Florencia Peña (@flor_de_p) el 15 Ago, 2018 a las 6:36 PDT

"Si apareció un chat de Ramiro pidiéndole a esta chica que no se filtrara, fue para cuidarme. Él creyó que si yo leía o escuchaba, no me iba a gustar. Él me había contado todo y le dije que no le diga nada a Eliana, pero se mandó esa cagada de pedírselo igual", expresó.

"Eliana no es otro amor", remarcó. "El amor es nuestro, si no te separás. El riesgo del poliamor es que uno se enamore de otra persona… Nos amamos tan profundamente que podemos tener una relación así. Solo una relación basada en la confianza puede suceder de esta manera", concluyó.

