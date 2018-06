Una joven de 22 años, llamada Belén González, reveló en El Show del Espectáculo -ciclo radial a cargo de Ulises Jaitt- que Ramiro Ponce de León -actual pareja de la actriz y padre de su hijo Felipe- quiso seducirla recientemente.

“Hace un mes empecé a recibir una serie de toques por Facebook, me dio cuatro toques fácil en menos de 5 minutos, yo le devolví tres. Él me escribe directamente por Messenger y me pide el número”, contó la morocha.

“Me parecía atractivo y estaba viendo que era una persona grande. Me escribió al Whats App preguntándome cosas, si salía (…) y me dice que tiene un hijo. Me pide foto y que le regale una más. Recién estaba por entablar una conversación y me dio un poco de cosa mandarle una foto, no lo conocía, no sabía que era él“, remarcó.

González aseguró que comenzó a desconfiar de Ponce de León al ver las imágenes que él le mandaba. “A mi me parece raro cuando me manda su foto. Cuando me enteré que era la pareja de Flor Peña me dio muchísima bronca porque es un tipo que está a punto de casar, hay criaturas de por medio”, dijo.

“Creo que debe ser consciente que un poco conocido es. Fue justo en mi caso que yo no sabía quién era y no se cuidó en eso, mandó fotos y después las borró, como que le cayó la ficha después, me dio bronca”, recalcó.

“No me metería con alguien que está en pareja, yo le pregunté si era soltero, quería saber en qué terreno estaba. Me costo entenderlo, tuve que armar un rompecabezas para unir sus fotos. No puedo responder si lo llegue a ver, prefiero guardármelo. Nunca me nombró a Florencia. Se está por casar en diciembre, era algo que no corresponde, me dio muchísima bronca. Me parece un sin vergüenza, yo casi muero, me sentí muy incómoda”, concluyó, no sin antes aclarar: “Si estuviese soltero no me pondría en pareja, me parece fachero, pero podría ser para una noche“.

Por el momento, peña no se hizo declaraciones sobre el tema. Vale recordar que, hace un mes, cuando anunció su casamiento con Ramiro, Peña dejó en claro que no creía en la monogamia y que imaginaba tener un matrimonio abierto.

chat-1.jpg

chat-2.jpg

chat-3.jpg

chat-4.jpg

chat-5.jpg

chat-6.jpg

chat-7.jpg

chat-8.jpg

chat-9.jpg

chat-10.jpg

chat-11.jpg

chat-12.jpg

chat-13.jpg

chat-14.jpg

chat-15.jpg

chat--18.jpg

chat--20.jpg

chat-24.jpg

