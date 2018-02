Los familiares de la tragedia de Once advierten a Moyano

Pero lejos de conseguirlo, provocó una respuesta aún más fuerte, en tono de advertencia: “Haber elegido esta fecha suena a una provocación y nos sorprende de mala manera. Que no se tomen el atrevimiento de realizar ningún acto homenaje, el único será en el andén de Once, por parte de los familiares de las víctimas”, dijo Rey, madre de la última víctima hallada en la estación. “El 22 no lo elegimos nosotros, nos eligió a nosotros -agregó la mujer-. Me da bronca y tristeza que los dirigentes gremiales se olviden de una fecha tan importante. La de ellos es una elección desatinada, una muestra de falta de sensibilidad y hasta una falta de respeto”.