Los fantasmas que el Boca de Guillermo no deja ir

Perder un superclásico genera grietas por todas partes, debilita un cuerpo técnico que no es sólido y machaca anímicamente un plantel frustrado por los últimos antecedentes frente a sus primos. Y para colmo, del otro lado de la vereda las cosas marchan bastante bien.

El 24 de febrero, River cayó por 1-0 ante Vélez por la Superliga y se encontraba en una crisis de resultados que tenía incómodos a todos en Núñez. Sin embargo, algo cambió en el vestuario millonario y tras pelear algunos resultados (dos empates y un triunfo), llegó aquel triunfo ante Boca en Mendoza y nada volvió a ser lo mismo.

Desde aquella caída en Liniers, el equipo de Marcelo Gallardo encadenó una racha de 29 encuentros seguidos sin derrotas, con 18 triunfos y 11 empates, 49 goles a favor y apenas nueve en contra, con 21 vallas invictas.

Ni siquiera con el campeonato logrado hace pocos meses llega la calma a Boca, que genera sus propios fantasmas internos, con peleas ente jugadores en pleno Superclásico o el malestar de los ídolos con el Mellizo, decisiones polémicas. Para el DT son uno más y los experimentados futbolistas como Carlos Tevez o Fernando Gago no están dispuestos a ese destrato.

Guillermo le dio descanso al plantel tras el partido ante River y todo el Xeneize se blindó para pasar el mal trago, no entrenó pese a que jugará el jueves por Copa Argentina e intentó avanzar en la contratación del arquero Marcos Díaz, aunque Huracán se mantiene firme.

Van por Díaz

Con la lesión de Esteban Andrada que lo dejará sin jugar por cerca de dos meses, el Xeneize le hizo saber a Huracán que está dispuesto a abonar 1.800.000 dólares.

Más allá de que queda pendiente una reunión entre los presidentes Daniel Angelici y Alejandro Nadur en las próximas horas, Boca desembolsará un dinero que considera accesible.

Por su parte, el 1 ya tiene un acuerdo para su contrato personal y, si se llegan a un entendimiento entre las partes, firmará un vínculo por tres años. En diciembre el arquero queda con el pase en su poder y no le ingresaría dinero.

Sin embargo, el presidente de Huracán se mostró muy duro con dejar ir a Marcos Díaz en este momento, pese a que su contrato vencerá en diciembre y no le dejará un peso al club. “Huracán lo necesita para seguir sumando puntos en este torneo. Hasta ahora, contactos por el jugador no hubo, por lo menos de parte de Boca”, dijo.

La derrota contra River, justo en el momento más importante del año, obliga a Guillermo a tomar decisiones para el próximo partido. El choque contra Gimnasia, justo el otro club de sus amores, asoma como clave para que el equipo levante en lo futbolístico y también en lo anímico para el partido más trascendente: la vuelta ante Cruzeiro.

“A Tevez le hace lo mismo”

Daniel Osvaldo tildó de “cagón” a Guillermo Barros Schelotto y afirmó que en el plantel eran doce los que fumaban, aunque al único que echó el DT fue a él: “Mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento, porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años. Ahora a Tevez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia”.