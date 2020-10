Entre las medidas, el Central señaló que se modificará la tasa de pases pasivos a un día de plazo para ubicarla en 24%, lo que implica un incremento de cinco puntos porcentuales respecto del nivel vigente de 19%.

"La decisión busca incrementar el atractivo de los instrumentos financieros en moneda local de corto plazo, en vistas de desalentar comportamientos que podrían afectar el mercado de cambios en un contexto de tensiones estacionales que se registran en la actualidad", señaló.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había anunciado la medida horas antes, poco antes del anuncio de una batería de medidas destinadas a intentar reforzar las reservas y favorecer tanto la liquidación del sector exportador, favorecer la actividad de la construcción y ofrecer alternativas de inversión en pesos para los ahorristas.

En este sentido, señaló que se está "en otra etapa de la pandemia y se requiere afinar la política monetaria". "No se están analizando nuevas medidas cambiarias excepto que los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólares y ya no habrá más medidas de ese tipo que afecten a la mayor parte de la gente", comentó.

"Los objetivos centrales son generar trabajo y reducir la inflación y aumentar las exportaciones, que nos va a generar la capacidad de tener reservas y un colchón de dólares", explicó el ministro.

"Estamos preparando cosas para tener una base que nos haga estar mejor en el futuro porque lo que viene es mejor", aseguró y llamó a la gente a "confiar en nosotros mismos, en nuestra propia Argentina, que tiene mucha magia y es muy linda".

"Necesitamos ir generando confianza en los activos de nuestra propia moneda y es un proceso que hay que profundizar", señaló.

Por otro lado, el funcionario manifestó que el nivel de déficit previsto en el presupuesto para el año próximo "va de la mano de la recuperación económica" y consideró que "va a ayudar al sector privado a tener mejores condiciones".

"Estamos buscamos ir afinando ciertas cuestiones en función de la evolución de la actividad económica, estamos en otra etapa de la pandemia y requiere ir ajustando la economía y la política monetaria", explicó.