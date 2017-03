Los Godoy se abren puertas al mundo

Mauricio Reina

Neuquén.- El apellido Godoy es sinónimo de boxeo en la provincia de Neuquén. El fin de semana pasado, Billi y el Rayo, dos de los púgiles más representativos de la provincia, se coronaron con títulos sudamericanos casi en simultáneo, enalteciendo así no sólo el nombre de la familia sino también el de todo el público del boxeo regional. Los hermanos Mauro “el Rayo” y Billi “el Niño” lograron grandes triunfos en sus respectivas categorías y hoy lo festejan juntos.

Ambos, luego de pasar un fin de semana de descanso y festejo, se preparan para ponerse nuevamente en la cartelera grande del box nacional. Así lo viven ambos.

Con el título en la mano, los hermanos se juntaron en el centro de su Centenario natal para mostrar relucientes sus nuevos cetros internacionales.

Una gran victoria y un nuevo título para los dos. ¿Cómo se sienten?

Billi: Contento por el triunfo. Volvimos a ganar un título sudamericano que nos va abrir nuevas puertas a rankings del mundo.

Rayo: Al principio uno no se da cuenta, pero me levanté al otro día, vi el cinturón al lado de la cama y me puse muy feliz. Ahora disfrutando de la victoria y esperando que salga otra chance.

¿Qué se les viene ahora?

B: Ya está casi cerrada para dentro de unos meses una pelea en el Ruca Che, todavía no se sabe si vamos a exponer un título o si vamos a ir por otro, pero dentro de un tiempo lo vamos a confirmar.

R: Antes de la pelea estaba en el puesto 29 en el Consejo Mundial de Boxeo y ahora voy a estar entre los 15, así que muy feliz y esperando que en mayo salga una chance en México.

Defínanse el uno al otro como boxeadores...

B: Mauro es un boxeador excelente. Es un tipo que trabaja mucho, es rápido, boxea y tiene una pegada respetable. Es muy completo. Me gusta verlo pelear porque genera vibración arriba del ring.

R: Me gusta mucho su estilo de combate, como a muchísima gente. Transmite mucho arriba del ring. Es inteligente y muy estratega. Está volviendo a ser él. Lo veo en muy buen camino y creo que va a ser un buen año.

¿Cuál es la pelea que más recuerdan?

B: Las peleas con Heiland resaltan más porque fueron dos batallas durísimas. Con Baldomir también por lo que hizo después, porque fue campeón mundial y porque llegó a pelear con Mayweather.

R: Recuperar el título argentino acá en Neuquén (contra Castillo) me va a quedar grabado para siempre. Después, la que recuerdo mucho fue mi pelea número 4, la primera televisada, en Mendoza contra el hermano de Jonathan Barros a estadio lleno.

¿Cómo es un fin de semana en la casa de los Godoy?

R: Nos juntamos muchos, hermanos, cuñados, tíos y se habla de todo: política, religión, de las cosas que cada uno hace. Tenemos charlas muy amplias pero siempre el boxeo está ahí.

B: Tratamos de no hablar mucho de boxeo porque cada uno tiene su opinión y no queremos ponernos los guantes en la mesa (risas).

¿Un referente en el mundo del boxeo?

B: Cuando era chico siempre fue mi viejo. Me gustaba su estilo, su forma de pelear. En su momento, Oscar de la Hoya fue uno de mis ídolos. Después Maidana y Matthysse.

R: Desde amateur siempre fui fanático de Sugar Ray Robinson. Para mí es el mejor de todos los tiempos. De Argentina a Maravilla Martínez lo pongo a la altura de Monzón.

¿Se suben al ring a guantear cada tanto?

B Desde que éramos chicos agarrábamos siempre los guantes. Nunca nos lastimamos porque siempre lo entendimos como un deporte. Pero sí, hemos guanteado muchas veces y nos conocemos muchísimo, demasiado.

R: Para hacer sparring es uno de los más complicados. Es muy buen contragolpeador.

¿Un sueño?

B: Ahora más que nunca es tener el título mundial.

R: Sin duda, ser campeón del mundo.

El Niño vuelve en grande al Ruca, el Rayo a México

Las grandes victorias del fin de semana ya comienzan a darles su rédito a los hermanos Godoy. Si bien todavía es temprano y no tienen contiendas confirmadas, ya es un hecho que ambos tendrán oportunidades superadoras. Por un lado, el Billi volverá al Ruca Che en los próximos meses y otra vez acompañado por la transmisión de TyC Sports. Aún no hay rival, pero se definirá en las próximas semanas. El Rayo ya estableció contacto otra vez con gente de México, que está preparando una contienda ante un rival de peso, probablemente para mayo. Grandes horizontes para dos con sed de victoria.