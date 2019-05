Los hermanos Nogueira, con sangre verde

“El rugby me apasiona desde chico y siempre lo han practicado los Nogueira, mi padre por ejemplo”, destacó Mateo, el hermano del medio, de 23 años, que juega como wing. Poder practicar el deporte que más te gusta y que tenga el aditivo de hacerlo con tus hermanos, es algo incomparable, según Bautista, el menor, de 22. “Los admiro muchísimo y trato de copiar las cosas buenas de cada uno, como jugadores y personas. Es un sueño que anhelaba poder compartir entrenamientos y partidos con ellos”, destacó el centro o wing.

2 Los clásicos que Marabunta le ganó a Neuquén durante esta temporada.

Mateo y Bautista coinciden en que el más calentón es el medio scrum. “Facu y yo somos más frontales y por eso chocamos. Faca es el más calentón, espero que Mateo me banque en esta”, aseguró Bautista, entre risas. Y sí, Mateo recogió el guante: “Facu es el más exigente. Querés hacer las cosas bien cuando lo tenés al lado, o se pone insoportable”. Y el hermano mayor, se hizo cargo (a medias): “Soy medio complicado. No tengo las mejores maneras de decir las cosas, pero creo que el más calentón es Mateo”.

Mateo y Bautista destacan la entrega y sacrificio de su hermano, un crack dentro del plantel verde, quien el año pasado integró la selección Argentina XV. “Sin duda que Facu es el más manija. Los que lo conocen se darán cuenta que es un enfermo del rugby, no para de entrenarse y perfeccionarse día a día. Por eso llegó a estar donde estuvo”, dijo Mateo, y Bauti agregó: “Facu vive el rugby de una manera que en pocos he visto. No para ni un segundo y está siempre pendiente de todo lo que pasa en el club”. Y esta vez, el subcapitán se hizo cargo, por completo: “El más fanático soy yo”.