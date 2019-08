Los hinchas famosos del Valle quieren otro superclásico copero

Todas las voces

“Boca está jugando mejor que el año pasado. Me gusta más ahora y me ilusiona. Sería un sueño ganar la Copa. Y volver a cruzarnos con River, una linda revancha”, comentó a LM Neuquén el piloto neuquino de TC Camilo Echevarría, quien prometió asistir al juego de ida ante los ecuatorianos.

Desde México, el zapalino Rubens Sambueza, nuevo jugador del Pachuca y ex River, sostuvo: “Ambos fueron merecidos ganadores. Ahora no les tocan equipos fáciles, en esas instancias nadie te va a regalar nada. Si pasan a Cerro y a Liga de Quito, sería muy lindo para el mundo del fútbol. Para los de Boca, de River y los neutrales”.

Por su parte, Manolo Berra, volante de Cipo y ex Rojo neuquino, “chapeó”: “Ojalá se dé un cruce. River está en esa etapa similar a la de Boca con Bianchi. Se sacó peso de encima al ganarle final del año pasado, la más importante de la historia, y puede volver a superarlo de la mano de Gallardo. Igual a Boca lo veo mejor que antes, pero le tengo fe al Millo”.

En tanto, el carismático periodista Tino Dolce, también de River, derrochó optimismo: “No solo le tengo fe , sino que deseo que se dé ese encuentro. Hoy los hinchas de River estamos más confiados que nunca y nada superará lo de la final 2018”.

El antecedente en semis y el presi

En el 2004

Boca eliminó por penales en el Monumental a River tras vencerlo 2 a 1 en la revancha y luego del 1 a 0 del Xeneize en la ida. El zapalino Sambueza fue expulsado sobre el final en este partido por un cruce con el mellizo Guillermo.

D’Onofrio abrió la Boca

El presidente quiso bajarle los decibeles a un posible cruce con el eterno rival, pero luego metió otra chicana. “Puede darse un cruce en semis, pero de la final (en Madrid) no nos olvidamos, eh”, señaló por radio La Red.

Millonaria cláusula de Díaz y De Rossi a puertas abiertas

River y Boca vuelven a ser el foco de atracción en América ante un posible choque superclásico copero en semifinales.

Ayer, ambos clubes tuvieron horas de mucha actividad, más allá de los entrenamientos de cara a una Superliga cada vez más devaluada por la trascendencia del certamen internacional.

Paulo Díaz, el chileno defensor que tanto reclamó Marcelo Gallardo, ya está en River. El integrante de la selección trasandina firmó contrato hasta junio de 2022, con una cláusula de salida de 20 palos verdes que puede subir a 25.

La mala para el técnico es la lesión crónica de Leonardo Ponzio en el aductor, la misma que le permitió jugar apenas el primer tiempo en Brasil ante el Cruzeiro. No es que Gallardo no lo quiere al roesarino, sino que el 5 ya no puede con su físico.

En la vereda de enfrente, el día después a la clasificación para cuartos de final contra la Liga de Quito, el plantel que conduce Gustavo Alfaro abrió las puertas del entrenamiento y se pudo ver en acción al italiano Daniele De Rossi.

Hubo un juego en espacio reducido de 9 contra 9 en el que la gran figura del último mercado de pases en el Argentino actuó de último hombre.

Se destacó la pegada y precisión del internacional para concretar pases de larga distancia, pero aún sin la dinámica necesaria para un compromiso de primer nivel.

La fecha a la que apuntan con él, en un partido oficial, sigue siendo el 13 de agosto, por Copa Argentina ante Almagro en el Estadio Único de la ciudad de La Plata, en medio de una singular expectativa que seguro colmará todas las localidades disponibles.