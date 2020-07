Los mecánicos del automovilismo y una apremiante realidad

Uno de esos casos es el de Gabriel, quien tras más de una década en la caravana del deporte motor decidió reabrir el almacén que tenía su padre para poder seguir adelante. “No daba para más el automovilismo, ya no me alcanzaba el dinero y ahora con este parate fue el golpe final” , le contó el mecánico de La Plata a Carburando.

Por su parte, Hernán es encargado de auto y para combatir la crisis montó su propia herrería. En tanto, Juan Pablo dio un pantallazo de lo que viven él y sus colegas: “Me querían pagar 20 mil pesos, que vaya a trabajar todos los días, cuando tengo que pagar el alquiler de mi casa, los impuestos, el viático… Me quedan 5 mil pesos. ¿Cómo vivo? Afuera del automovilismo hay trabajos que rinden más”.

mecanicos.jpg Los mecánicos del automovilismo viven una situación crítico por la falta de carreras y muchos de ellos debieron emigrar de actividad para subsistir.

Un histórico mecánico del TC como lo es Pablo Benítez dialogó con Carburando y fue duro con los dueños de los equipos. “Me da bronca escuchar a mis colegas que trabajan en los equipos grandes y que me dicen que no cobran el sueldo, cuando los dueños de esos equipos tienen varias 4x4, cuatriciclos, lanchas, y no venden nada para pagarle a los muchachos que dejan la vida en este trabajo”, sentenció el “Peru”.

Y añadió: “Se está perdiendo la mano de obra calificada y se sustituirá por jóvenes mecánicos que no conocen bien el oficio y que no les interesa aprender, que no tienen pasión por lo que hacen. Ya no se consiguen más esos mecánicos que te arman un auto de carrera de punta a punta y los encargados de autos ya no van a percibir el sueldo que cobraban hasta acá y se van a tener que ir a buscar trabajo a otros rubros. Ya no quedan mecánicos buenos en el automovilismo”.

Por último, Benítez hizo hincapié en que las grandes escuderías se confiaron de esta situación. “Hablé con chicos de Las Toscas y me dijeron que fueron a trabajar solo dos días y también veo otros talleres enormes parados completamente. Se confiaron en que esto iba a pasar rápido. Y acá, en el Forte Sport, enseguida empezamos a hacer mecánica de calle para tener ingresos y poder subsistir”, concluyó.