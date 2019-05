Los mochileros desaparecidos estarían en Chile

"Un señor, que dice llamarse Hugo y es camionero, me da datos súper precisos sobre los chicos y me contó haberlos dejado en Chile. Incluso me dijo que él les regaló un chip con el número de allá”, contó Mariana Ruggirello, la mamá de Ángeles. “Los datos que nos da el hombre son muy precisos. Lo que me dice es lógico”, aseguró