Los nombres de la renovación que traería Sampaoli

Los trascendidos son muchos y las certezas pocas, pero desde el entorno del propio Sampa se filtraron los posibles nombres. El de Mauro Icardi aparece como una fija en la delantera para competir con Higuaín, mientras que tanto Lavezzi como Agüero no serían imprescindibles.

Otros de los “extranjeros” del gusto del ex DT de Chile que no aparecían con otros técnicos con los de Leandro Paredes (el ex Boca actualmente en la Roma), Nicolás Pareja y Matías Kranevitter, ambos dirigidos por Sampaoli en el Sevilla.

Además, la llegada del santafesino promete una mayor apertura a los jugadores del ámbito local y los nombres que suenan también son muchos. De Independiente, Nicolás Tagliafico aparece como una opción en la defensa. En Boca, Ricardo Centurión y Pablo Pérez serían tenidos en cuenta. De River aparecen Lucas Alario y el Chino Ariel Rojas. Además, el neuquino Marcos Acuña y Gustavo Bou suenan de Racing mientras que Luciano Acosta e Ivan Marcone de Lanús también tendrían minutos.