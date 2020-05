Los peluqueros de Zapala ya piensan en volver al trabajo

Gino Espinoza, dueño de un local desde hace seis años, representando a sus colegas, precisó que "ante la necesidad imperiosa de volver a la actividad lo más pronto posible, hace unas semanas nos juntamos alrededor de 80 profesionales de la ciudad y conformamos la Unión de Peluqueros de Zapala ,con el propósito de hacernos escuchar para pedir a las autoridades que nos dejen trabajar porque no damos más, hace 46 días que no lo hacemos y la economía ya no la podemos sostener".