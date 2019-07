Los peruanos de Neuquén sueñan con un Maracanazo y agradecen el apoyo argentino

“Llegué hace unos días y vi la semifinal en la casa de mis tíos. Allá, en Lima es una locura. Para mañana espero un 2 a 0 e ir al Monumento como el otro día a festejar”, se ilusiona Luis Marquina (28 años) quien trajo una pintoresca bufanda futbolera con la inscripción “Hoy somos Perú”.

Perú-2.jpg

Su tía, Glenda Portocarrero (46) lleva 16 años por acá y se hizo de River. “A mi marido, que es ingeniero industrial, casi le sale un empleo en Buenos Aires y yo rezaba para quedarme porque me encanta Neuquén. No la cambio por nada del mundo”, admite esta hincha de Universitario que pronostica un “2 a 1” a favor ante Brasil.

Gloria Sánchez (30) vino hace 8 años desde la selva peruana (Iquitos) por su prima María Chávez (42), referente de la colectividad en Neuquén que actuó de nexo y fue clave para esta producción. “Trabajo de manera Independiente. Amo Neuquén si bien se extraña. Y para mañana imagino un 2 a 0”, destaca con una sonrisa.

Perú-3.jpg

Son todas historias atrapantes, como la de la líder Marita. “Yo vine por amor, me enamoré de un argentino por internet, vine a conocer y en 2011 me casé. Empezamos con un grupo de cuatro o cinco compatriotas cinco años atrás y viendo que había muchos más de mi país y que había un ciclo Tu Casa es Mi Casa de la Subsecretaría de Cultura, hice un llamado por la televisión y aparecieron muchos. Hoy somos más de setenta”, revela quien luce la casaca original del equipo del Flaco Gareca, héroe de todos ellos.

También atrapa el relato de Zenaida Laurente (51 años): “Soy de Lima, vine a visitar a mi hijo y como su novia quedó embarazada me quedé a conocer el nieto. Y hace siete años que estoy y ya no creo que me vuelva. Vivo en Roca y me gusta la gente, los vecinos son muy amables y estoy agradecida”, narra y pronostica un 3 a 1 con un “Paolo inspirado”.

Perú-1.jpg

Carlos Carreño (35) visitó el diario con su mujer Mariana y su hijita Cata, ambas argentinas. Lleva 5 años en la zona. Se trajo hasta la pelota con los colores rojo y blanco y lamentó un olvido: el Pisco... Su pequeña luce la camiseta del ídolo Guerrero.

Juegan con ellas los dos hijitos de Sonia Suyón (Mirko y Girará), una periodista de 43 años que no ejerce y trabaja en un comercio. “En mi caso llegué en 2014, mis dos hijos nacieron acá, me conocí con su papá que es argentino en Perú. Me gusta Neuquén, soy periodista de profesión, y tengo un emprendimiento de frutos secos. Estoy contenta porque mis hijos están creciendo felices acá”, indica la hincha de Alianza Lima y acá de San Lorenzo, que destaca el trabajo del entrenador argentino. “Si bien nos golearon en el partido de la fase de grupos, mañana les ganamos 2 a 1”, vaticina.

Mañana somos todos peruanos. Nosotros también esperamos gritar los goles de ellos. ¡Viva Perú!