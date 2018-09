Los presis hicieron las paces, Nández le puso pimienta

“La rivalidad dura 90 minutos, es un juego hermoso, ese el mensaje, no somos enemigos”, dijo el presidente de Boca. “Somos rivales y jugamos a ganar, uno se va feliz y el otro triste, pero no pasa de eso, de la broma del lunes. No somos enemigos, somos rivales. Eso tienen que entender todos”, contestó el de River.

Un rato antes, uno de los protagonistas del duelo, el uruguayo Nahitan Nández, no les hizo mucho caso y le respondió a Lucas Pratto, quien hace unos días dijo que a Boca “le falta carácter” para definir los partidos importantes.

“¿A Boca le falta carácter?”, le consultaron al volante. “¿A vos qué te parece?”, respondió el uruguayo. Y redobló la apuesta: “Opinar es gratis y libre. Que cada uno opine lo que quiera. Mi opinión me la guardo para mí. ¿Carácter? Nos vemos el domingo”.

A pesar del duelo de mañana ante Cruzeiro, el volante admitió que le cuesta no distraerse con el clásico rival: “Es imposible no pensar en River, pero tenemos una final el miércoles. River es otra final para nosotros y la queremos ganar como siempre”.

Para el duelo en La Bombonera ante los brasileños, Guillermo Barros Schelotto aún no confirmó el equipo. Wilmar Barrios, que descansó el sábado, hizo tareas livianas para llegar bien.