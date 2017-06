Los primeros pasos de la nena

Dado que por el momento la novela no tiene fecha de estreno, Micaela -que logró una gran popularidad entre los jóvenes por compartir videos en las redes sociales de su vida diaria junto a su padre- brindó algunos detalles de su papel. “Mi personaje es una de las chicas del club de fans. Todavía no caigo, no soy muy consciente, sólo entro en el juego y digo ‘juguemos’. Lo bueno es que es un personaje chico y voy aprendiendo de todos los demás”.

La joven ya incursionó en el teatro y logró un rol estelar en la obra Sincronizadas. Además, actualmente integra el elenco de Las pulsiones de Yamila. “Me gusta verme, al principio era muy autocrítica y después te empezás a aceptar, porque es eso, un crecimiento y un proceso. Crecí mucho en este último tiempo”, explicó sobre el momento que atraviesa en su carrera, y agregó: “Cambié mucho. La pasión por la actuación la fui creando, no es que nació de un día para el otro, sino que fue aumentando en años”.

Para ella no fue fácil y el hecho de portar el apellido Lapegüe no le abrió ninguna puerta, muy diferente a lo que les pasa a los hijos de otros famosos. “Ser Lapegüe no te da el laburo seguro. Para Underground hice seis castings. Yo llevo con orgullo el apellido, pero no por eso voy a llegar a ningún lado, ni voy a permanecer, tal vez te abre puerta, pero pertenecer es trabajo de uno”.

Decidida a triunfar en este medio, la joven actriz manifestó que no tiene problemas en hacer escenas de alto voltaje, siempre y cuando tengan una relación con el libreto: “Cualquier cosa que te toque hacer, si está justificada en el guión, para adelante”.

A LA ESPERA

Fanny la fan es una de las grandes apuestas de Telefe para este año, por lo que están esperando el momento apropiado para poder estrenarla. Si bien en un primer momento se difundió que la ficción llegaría el 29 de mayo, al igual que Las Estrellas (El Trece) -su competencia directa- y Showmatch, las autoridades del canal de las pelotas decidieron retrasar su estreno. Por estos días, se habla que la tira será lanzada el 19 de junio, para hacer más fuerte el prime time de la señal junto con El Sultán y Josué y la tierra prometida.