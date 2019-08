Los primos, frente a frente: los Caneo, una superhistoria

Se vienen desde mañana, otra vez, los infartantes superclásicos. Y ello divide a las familias del país y la región, futbolísticamente hablando. El último antecedente en una semifinal de Libertadores fue en 2004. En el partido de ida en la Bombonera, fue titular en Boca Miguel Chino Caneo (el xeneize ganó 1-0 con gol de Schiavi), campeón en 2003 de la Copa más deseada. Claudia Caneo, es neuquina, fana del Millo y prima hermana del volante roquense. Mientras prepara el bolso para viajar al Monumental recuerda los pasos de su primo en el “eterno rival”.

“Pasaron muchos años pero recuerdo que tuvo la suerte de pertenecer a aquel plantel de Bianchi”, destaca y sobre lo que se viene agrega: “estoy súper relajada, con confianza gracias a nuestro DT y al equipo”.

Al crack en la familia lo llaman por su segundo nombre, Eduardo y Clau recuerda cómo era la unión que tenían cuando eran chicos. “Edu tiene una vida lejos de Neuquén así que cuesta que nos veamos seguido como cuando éramos niños. Compartimos mucho ya que cumplimos el mismo día pero él era el preferido. Su torta era siempre gigante y la mía más chiquita”, evoca con una sonrisa. Y agrega “no apostamos nunca, no me gusta. Pero siempre está la pica y jodemos. Queda en eso nomás”.

Claudia tuvo el placer único de vivir la final en Madrid. Y cuenta un par de anécdotas. “El banderazo en la plaza mayor fue increíble pero más lo fue subir el Bernabéu con escaleras mecánicas. Había wifi y calefacción. Dijimos ‘faaaa igualito al gallinero’ (risas) . Otra linda historia fue que íbamos con nuestra bandera de Neuquén River Plate y nos paró el periodista Juan Cortese de TyC porque quería una foto de nosotros y la puso de estado Whatsapp. Fue emocionante”. En sintonía con todo el mundo River opina que la semi “no será revancha. Esto no es una final”.

La fana del Millo una vez más se subirá a un avión para alentar a su Banda. “Viajamos con amigos y gente de la Agrupación Neuquén River Plate, Millonarios de Cinco Saltos y River de General Roca”, detalla . Hasta se anima a darle un “100% de favoritismo al Millo. Estoy muy segura de mi amado equipo”. Quien trabaja como coordinadora de plataforma comercial en un banco de la capital neuquina y admite. “En el laburo soy insoportable. Todo el día estoy con River (risas)”. Se podría decir que con Claudia, el Millo, tiene “banca” asegurada para los súperclásicos.

un refuerzo de lujo de Boca... unidos

Boca unidos de Corrientes sumó hace una semana al “Chino”, al ex mediocampista que se inició en boca y que tendrá así su pri me ra ex pe rien cia en el Federal a. Llegó proveniente de Atlanta con el que ascendió a la Primera Nacional. su prima Claudia lo alienta.