Los Pumas pidieron perdón por el tibio homenaje a Diego Maradona

"Tenemos muchas cosas positivas que nosotros tomamos como equipo. La forma en la que venció todas las adversidades y que nunca bajó los brazos, que todas las potencias mundiales nos respetan y saben de donde venimos por él. Diego fue la única persona que logró unir al pueblo. Nos sentimos muy apenados por cómo sintieron el homenaje. Les pedimos disculpas, también a la familia si en algún momento se sintió ofendida", agregó el capitán argentino.

A pesar de que la UAR, la cuenta oficial de Los Pumas y hasta diversos rugbiers del seleccionado lo habían despedido en las redes sociales, la delegación argentina aceptó las críticas y ahora se espera una acción en el último choque frente a Australia para rendirle el homenaje que se merecía.

"Me llamó la atención que haya habido un olvido o no sé qué pasó en la Unión Argentina de Rugby que la atribuyo a una distracción que no puede ocurrir", criticó Justo Cháves, jefe de gabinete de Cancillería. "Los Pumas nos están representado como país y somos un país muy deportivo. Llamó la atención lo institucional, más que todo. No es un tema de los jugadores", agregó.

Las palabras del Matera, el capitán de Los Pumas resonaron en las redes con numerosos mensajes. Muchos, no recibieron bien el pedido de disculpas y cuestionaron su historial en Twitter por sus dichos polémicos.