Los Pumitas vencieron a Francia y están en semis

pumitas_26.jpg

Síntesis

Pumitas (47): 1- Thomas Gallo, 2- Pablo Dimcheff, 3- Francisco Coria, 4- Manuel Bernstein, 5- Lucas Bur, 6- Juan Cruz Pérez Rachel, 7- Juan Martín González, 8- Bautista Pedemonte, 9- Gonzalo García, 10- Joaquín de la Vega Mendía, 11- Mateo Carreras, 12- Gerónimo Prisciantelli, 13- Juan Pablo Castro (C), 14- Rodrigo Isgro, 15- Ignacio Mendy.

Cambios: ST, 4' Francisco Minervino por Gallo y Federico Parnas por González, 13' Nicolás Roger por De la Vega Mendía, 23' Joaquín Pellandini por García, 25' Mariano Muntaner por Dimcheff, 26' Marcos Moneta por Carreras, 32' Ramiro Tallone por Bernstein

Francia (26): 1- Gros, 2- Barka, 3- Mallez, 4- Maravat, 5- Geraci, 6- Hocquet, 7- Zegueur, 8- Hamonou, 9- Delord, 10- Carbonel, 11- Lebel, 12- Delbouis, 13- Vincent (C), 14- Pinto, 15- De Nardi.

Cambios: ST, Joseph por Hocquet, Taofifenua por De Nardi y Vanverberghe por Geraci, 7' Burlin por Mallez y Beria por Gros, 22' Hirigoyen por Hamonou, 32' Lachaud por Barka,

Síntesis del primer tiempo: 3' Penal de Joquín de la Vega Mendía (LP), 10' Try de Thomas Gallo convertido por De la Vega Mendía (LP), 12' Try de Gonzalo García conv. por De la Vega Mendía (LP), 20' Try de Juan Martín González conv. por De la Vega Mendía (LP), 24' Penal de De la Vega Mendía (LP), 27' Try Delord conv. por Carbonel (F), 40' Try de Pablo Dimcheff conv. por De la Vega Mendía (LP).

Síntesis del segundo tiempo: 3' Try de Joseph conv. por Carbonel (F), 9' Penal de De la Vega Mendía (LP), 12' Try de Taofifenua conv. por Carbonel (F), 21' Penal de Nicolás Roger (LP), 30' Try de Juan Pablo Castro conv. por Roger (LP), 35' Try de Lebel conv. por Carbonel (F),

Amonestados: PT, 27' Lucas Bur (LP),

Expulsados: PT, 10' Zegueur (F), 18' Rodrigo Isgro (LP)

