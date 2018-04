Los que emulan al DT del Arsenal en Lifune

En Lifune, hay un caso similar, salvando las diferencias entre superprofesionalismo y vocación. Hablamos de Daniel Guaraca Anticura (62 años), entrenador de la séptima división de Petrolero. “Yo venía de dirigir en mi barrio a Central y luego me sumé a Petrolero en 1979. Cuando empezamos con Ricardo Linco eran tres o cuatro divisiones nada más y nos hacíamos cargo de todas”, cuenta. Anticura lleva casi 40 años ligado al club de Plaza Huincul encargándose de las categorías formativas en dos grandes períodos: de 1978 a 1990 y del 2000 al 2009.

“Elegí Petrolero por una cuestión de cercanía y por la amistad con Linco” afirma el Guaraca. Otra similitud entre el DT francés y el neuquino es que sus ex jugadores han sido luego técnicos. “Yo trabajé para que los chicos crezcan como persona. Hay varios que he dirigido y hoy son técnicos”, destaca el maestro local. Desde la década del 80 a la actualidad han cambiado muchas cosas en el club producto del trabajo de personas como Anticura. “Nosotros no sólo somos entrenadores sino también albañiles. He marcado las líneas de la cancha y arreglado camisetas. Cuando yo llegué la cancha era un peladero. Hoy tenemos la sintética”, dice.

Casarosa, el otro gran caso

“Comencé en 1995 dirigiendo Bicicross en formativas. Empecé por vocación. En 2005 pasé a dirigir en Primera por el proyecto deportivo que trabajamos por 10 años. En el primer ciclo posicionamos a Bicicross entre los mejores de la liga y llegamos a jugar un certamen federal. En 2010, por diferencias con la CD de ese momento, me fui y volví en el año 2016 a dirigir a la Bici. Muchas cosas en el club han cambiado y se gestiona la luz artificial”, contó Fabián Casarosa, quien la pedalea hace rato....