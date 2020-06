"Los reality está todos arreglados"

“No tengo ningún interés en lo que va a comentar (Marina) Calabró. Sé que me van a seguir ganando (en rating). Me deprime un poco que a la gente le interese más ver cómo se hace un Rogel que enterarse qué pasa con la pandemia y la política”, comenzó diciendo el fundador del diario Página 12 cuando su columnista de espectáculos inició el tema del posible “arreglo”.

Filoso

Luego, Marina desarrolló las versiones de cierta desprolijidad en la presentación de Samanta como “amateur”, cerrando su segmento advirtiendo con cierto sarcasmo que ella creía en la buena fe y la veracidad del concurso televisivo.

“Para mí los reality son impecables, impolutos, transparentes, insospechados”, aseguró con picardía la conductora de Confrontados.

Lanata no se aguantó no dar su punto de vista y volvió a pegarle a Bake Off . “Mire, yo la acompaño en todo menos en lo que acaba de decir. Viene bien para que los boludos que lo ven se den cuenta de que los reality están todos arreglados”, sentenció Lanata.

Por otro lado, los fans del reality culinario aseguraron en las redes que la cocinera no cumple con los requisitos del reglamento.