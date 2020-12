Los secretos del supuesto hijo de Diego

“Ella era modelo y se la presentó Carlos Ferro Viera. Viajó muchísimo a Cuba, lo veía mucho ahí. Fue una relación estable, no un touch and go. De ahí nació Santiaguito. Minutos antes de morir de un cáncer terminal, ella se lo comentó al padre (de crianza) de Santiago: ‘Mirá, él es hijo de Diego’”, dijo uno de sus abogados antes de relatar cómo se enteró su representado que era hijo del Diez. “A los 13 años él salió del cole caminando, pasa por un kiosco de revistas, y no recuerdo si es revista Pronto o Semanario, y estaba la foto de Diego cuando tenía la cabellera larga y la foto de Santiaguito. ¡Eran iguales! Y decía ‘el hijo de Maradona’. Fue llorando a la casa, imaginate que fue terrible y tortuoso”, manifestó el letrado. “Y ahí en la casa, la abuela y Marcelo Lara le dijeron la verdad. Ahí empezó el torbellino de dimes y diretes”, remarcaron.