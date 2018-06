Los superpoderes femeninos salvan el mundo

“No era algo planificado. Eso es imposible. Tenía la idea de que le encargaran la misión a Helen (Elasticgirl) en lugar de a Bob (Mister Increíble) cuando estábamos en la promoción de la primera. Y también sabía que me quedaba por explotar el filón de Jack-Jack (el bebé) porque el público sabía que tenía distintos poderes, pero la familia no. Así que me pareció buena idea bromear con la idea de que Bob no recibía el encargo para la misión por primera vez en su vida y se quedara a cargo de la familia”, explicó el director Brad Bird.

Más allá de que la idea de empoderar a la madre de la familia no tiene relación con las recientes expresiones del movimiento feminista, Bird señaló: “Las mujeres siempre han estado subestimadas. La diferencia es que ahora los hombres han empezado a escuchar”.

A su vez, contó qué criterios entraron en juego a la hora de crear cada personaje: “Siempre se espera que los hombres sean fuertes, por lo que a Bob le di una gran fortaleza. Las madres son capaces de estirarse y hacer un millón de cosas a la vez, así que hice a Helen elástica. Los adolescentes son inseguros y están a la defensiva, así que a Violet le di campos de fuerza e invisibilidad”.

Éxito: el film original ganó el Oscar como mejor animación en 2005 y recaudó más 633 millones de dólares.