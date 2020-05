Los telos están en crisis por la pandemia y piden reabrir sus puertas

Dos de los telos más famosos de la región, Fogus y Passión Hot, se unieron para reclamar a las autoridades la posibilidad de abrir sus puertas al público y retomar las actividades. Le hicieron los pedidos a los municipios de Cinco Saltos y de Cipolletti, pero aún no recibieron respuestas y están entre los rubros más castigados.

“El 19 de marzo a la noche cerramos las puertas y no volvimos a abrir. Cumplimos con todos los protocolos que exige la Federación Argentina de Moteles, pero necesitamos la autorización. No hay comercio más desinfectado que el nuestro; limpiamos la habitación luego de cada turno, desinfectamos, lavamos las sábanas, y lo más importante es que no existe ningún contacto estrecho entre empleados y clientes”, contó Juan Manuel Flores, propietario de Fogus.

Agregó que su rubro está considerado dentro del sector hotelero, por más que tengan poco en común con un hotel. “No tenemos lobby, no hay contacto entre el personal y los clientes, y quienes vienen son personas de la ciudad, no turistas. No somos un hotel”, alertó.

Dijo que mantener el negocio con las puertas cerradas es muy complicado. “Tenemos gastos fijos que pagar, salarios, servicios, mantenimiento, y sin ingresos es muy difícil. No sabemos hasta cuándo podremos subsistir así”, remarcó. En su caso el plantel de personal fijo es de seis personas, y se suman otros tres tercerizados. “Con ayuda del gobierno se pagaron los sueldos, pero es insostenible. Detrás de cada empleado hay una familia que vive de esto”, explicó Flores, propietario del motel más antiguo de la ciudad, con 33 años de servicio.

“Las parejas necesitan intimad y les ofrecemos un lugar seguro”, indicó.

La situación del motel temático Passión Hot es aún más complicada. La empresa no pudo acreditar la totalidad de los salarios del mes de marzo y abril, y tampoco acceder a los créditos flexibles.

“Se pagó la parte que corresponde a la asistencia de Nación, pero ni siquiera podemos responder a la deuda salarial. Es muy complicada la situación. Somos una empresa chica, familiar, y no tenemos un sostén como para mantenernos un tiempo sin funcionar. Los gastos fijos siguen corriendo y no tenemos ningún ingreso. Necesitamos poder abrir, y estamos preparados para brindar una atención segura”, comentó su dueña.

Dijo que en el lugar siempre se cumplieron los protocolos, y que ahora se presentó ante el área de Comercio Municipal un protocolo que ajustaba detalles, sobre todo en resguardo de la salud de los empleados. “Siempre se desinfectó todo con cada turno. Contamos con medidas sanitarias que incluso en mucho de los locales que ya abrieron, no tienen. Es más probable la transmisión en un local de ropa, donde te probás prendas que estuvieron en contacto con otras personas, que nosotros. La habitación con cada turno queda hecha a nueva”, explicó.

Agregó que desde el Municipio cipoleño les indicaron que hasta tanto Nación no habilite el rubro hotelero, no podrán abrir, y que se cree que están entre los últimos.

“Habrá que rever la situación porque no somos hoteles. El gran problema es que somos pocos y estamos invisibilizados. Somos fuente de trabajo y en mi caso son 7 las familias que viven de esto hace 6 años”, relató la mujer.

