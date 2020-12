Los tips de Graciela, que la rompe a los 67

Luego, la conductora hizo foco en una imagen más actual, que también muestra a la diva luciendo espléndida en un traje de baño. “Esta (la foto actual) fue Trending Topic hace una semana porque lo que digo es que yo, si tengo que decir la verdad, corro 15 kilometros todos los días, pero ¿sabés qué? Sumé AMPK protein, eso me lo tomo antes de hacer ejercicio, le pongo leche, frutas, es brutal, y si te olvidás antes, lo podés tomar después. Y además, como tiene minerales quelatados, te deja el pelo y la piel genial”, explicó la diva tirando su pelo y demostrando que no tiene extensiones ni peluca, como algunos suponen.

Por el momento se desconoce si la ex panelista de Los ángeles de la mañana tiene novio o algún amigo con derecho a roce. La última vez que la actriz se destapó fue cuando encaró a Cachete Sierra sin vueltas en plena entrevista en el ciclo de Ángel de Brito. “Estás muy fuerte”, le dijo Alfano. Cinthia Fernández la acusó de “comer pibes”. Sin rodeos, Grace respondió: “A mí lo que está bueno, está bueno, siempre que sea mayor de edad. No sabía que tenía a Santa Teresita de Calcuta acá sentada”. Y agregó: “Estoy hablando con Cachete, no te metas. Cachete, a mí me gustás, estás muy fuerte”.