Los tres palos de Boca siguen sin un dueño

Refuerzos. Andrada está cerca pero todavía no hay un acuerdo definitorio y el Xeneize maneja opciones: Díaz, el arquero de Huracán, y Marchesín, del América de México.

Buenos aires. Parece que Boca todavía está a media marcha, incluso después de la pretemporada en Miami. El plantel de Guillermo Barros Schelotto no está completo, falta un arquero que termine de convencer al DT (y a los hinchas) y no le pesen los tres palos xeneizes, que desde la ida de Agustín Orión no tienen un referente.