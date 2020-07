Los trolls llegaron al Cantando y, ¿atacaron a Jelinek?

Ante las críticas que recibió, la modelo salió aclarar el tema. “Como no sé nada de canto, pregunté en la producción por qué lo seleccionaron para mí (por Fontán) y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así. Un amigo nuestro en común que me cerró el contrato fue quien lo pidió”, señaló Jelinek en Twitter.