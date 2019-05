Buenos Aires. El panel de Los ángeles de la mañana lució ayer incompleto y a Ángel de Brito mucho no le gustó la ausencia de Lourdes Sánchez. “¿Lourdes Sánchez no vino?”, fue la pregunta del conductor antes del inicio del ciclo. Yanina Latorre no dejó pasar un segundo y explicó el motivo de la ausencia de la pareja del Chato Prada y madre de Valentín (2): “No, no vino. Le faltó la niñera”.