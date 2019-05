Lousteau: "Ni siquiera estoy en Cambiemos"

"Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Cuando hemos pedido primarias para mostrar matices, diferencias en diagnóstico sobre como encarar los problemas, no nos quisieron adentro", dijo Lousteau en referencia a las elecciones legislativas de 2017 donde, ante la negativa de Cambiemos de celebrar elecciones internas, compitió como candidato del partido Evolución.

Embed

"Tenemos que tener coaliciones lo suficientemente grandes para abordar lo que hay que hacer. No basta una persona que tenga bien el diagnóstico. Yo no voy a estar en ningún lugar que no comparta que la coalición para gobernar argentina tiene que ser más grande", agregó.

Lousteau rechazó que vaya a ser candidato a presidente e insistió con la idea de armar una coalición para llevar adelante un proyecto, dejando de lado las voluntades individuales.

Respecto de la crisis actual, el economista dijo: "Vamos a salir bien si somos conscientes de lo que es necesario para salir, que es una coalición más grande que vuelva a restaurar la confianza de los argentinos y del resto del mundo".

Embed

LEÉ MÁS

Lavagna rechazó una gran coalición con Cambiemos

Macri no descartó una fórmula con Lousteau: "Lo estoy conociendo"