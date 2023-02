Luca Martin mostró fotos de sus niñez con Nancy Dupláa y Matías, su papá

Las redes sociales siempre invitan a utilizarlas para recordar momentos de felicidad pasados. En este sentido, Luca Martin no perdió la oportunidad de hacerlo con fotos que no habían sido reveladas hasta el momento. Bien familiero, se mostró con ganas de compartirlas junto a sus seguidores.

Luca Martin-Matías Martin-Nancy Dupláa.webp

"No estoy celebrando nada solo quería postear estas fotos", contó en su cuenta de Instagram, en la cual acumula más de 48 mil seguidores.

Pero eso no fue todo, ya que también subió una en la cual se encuentra en un parque de diversiones en Disney. Allí se mostró Luca con lentes de sol y junto a sus hermanos, Morena y Julián, y también forman parte de la foto Nancy y Pablo Echarri.

De esta manera, el joven de 22 años se encargó de recordar tiempos pasados en su cuenta de Instagram. Siempre demostró estar orgulloso de los padres que le tocaron: "Mi viejo es un grande, siempre lo fue, no es sólo conmigo. En mi caso particular me apoya incondicionalmente, pese a mis miedos e inseguridades. Igual mi madre, siempre. Me trata de aconsejar, me manda mensajes cuando estoy al aire. Son mis grandes ejemplos y pilares. Ellos quieren mi felicidad, siempre y cuando yo sea feliz, me apoyan".

Luca Martin-familia.webp

Hoy en día, Luca Martin continúa tras los pasos de sus padres, ya que su objetivo es consolidarse en los medios, en donde demuestra todo lo que sabe del mundo del cine.

“Siempre fui fan de ver películas. Las miro y las analizo. He visto tres veces en un día la misma. La Naranja Mecánica, El silencio de los Inocentes, El resplandor. Adoro a los hermanos Coen", reveló. Vale recordar, que sus primeras apariciones en los medios se dieron haciendo una columna de cine en Basta de Todos.