Lucas Mellado: "El objetivo es pelear bien arriba y poder ascender"

"Al hisopado ya lo tengo, estoy esperando el resultado y que nos podamos juntar para comenzar los entrenamientos", se ilusionó el aguerrido volante que estaba jugando en Chaco For Ever cuando se suspendió la actividad por efectos del COVID-19.

"¡Que vuelva ya el fútbol, por favor, tengo ganas de patear una pelota después de tantos meses….", rogó al tiempo que se mostró feliz por la vuelta a casa.

Mellado que se fue hace tres años regresa con la ilusión del ascenso."El objetivo es pelear lo más arriba posible y ascender claro. Es un torneo cortito es lo que queremos todos", afirmó.

Raggio el nuevo DT apenas llegó habló muy bien del nuevo refuerzo y le tiró una gran responsabilidad: "Quiero que sea el corazón del equipo", le dijo a la prensa

"Lo escuché, me pone en un punto muy alto. Es una de las razones por las que decidí quedarme también", contó.

"Yo había hablado con Germán Alecha, pero bueno quería saber si el técnico que viniera iba a quererme. Me llamó, él me conocía, sabe de mis características porque en algún momento nos enfrentamos cuando él dirigía a Sportivo Las Parejas, pero además tenía referencias porque es amigo de Sergio Arias, un técnico que yo tuve en Ferro de Pico y Douglas Haig", señaló.

"Con mi familia estamos felices porque vuelvo a mi ciudad, a mi club. Hace tres año y medio que nos estamos yendo y, la verdad, con dos nenes - León de tres años y Joaquín de dos- que nos movamos otra vez nos pone muy contentos", contó.

Consideró positivo su paso por Chaco For Ever. "Es uno de los clubes más grandes de las categoría.Estuvimos peleando la punta y a dos fechas del final empatamos dos partidos y perdimos el segundo puesto con Sarmiento (Resistencia). Teníamos equipos para ascender y pelear las finales. Nos dirigía el Beto Acosta y lo tomé como un aprendizaje", destacó.

En medio de ese buen momento, llegó la pandemia. "Estuvo muy bravo porque Chaco era una de las más afectadas al comienzo. Estuvo un mes sin salir del departamento. Parecía que se salvaba el que tenía suerte. Por suerte surgió esta posibilidad porque yo quería volver al club con la idea de competir. Voy a encontrarme con Manolo Berra, con Damián Jara, a la mitad de los chicos los conozco. Esto ayuda a la adaptación, a cómo tratarnos y eso suma un montón", concluyó.

Celebra con obras

Cipolletti celebra hoy sus 94 años vida y en coincidencia con el breve acto que tendrá lugar a las 16 en el Predio 15 de octubre (denominado así en honor a la fundación del club en 1926) y ex complejo del Banco Nación, los dirigentes presentarán las mejoras realizadas a las canchas que serán utilizadas por las divisiones formativas, la primera local y el plantel profesional que participa del Federal A hasta que concluyan los trabajos en La Visera.

-> Por suerte vuelve el césped natural

La vuelta del césped a La Visera también es un motivo de alegría para Lucas Mellado que prefiere el piso natural al sintético. "Cuatro años jugué y es bravo. Me dejó dolores que sacarlos del todo me costó mucho. Cada jugador lo vive de modo diferentes. A algunos les afecta las rodillas, a otros la espalda, otros en el tobillo. En lo personal a mi afecto en la planta del pie derecho. Tuve una fascitis plantar. Yo había recibido un golpe en los últimos meses de las finales del Ascenso con los salteños (Juventud Antoniana ) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Revalida Ascenso Argentino A 2017) y no llegué bien para esos partidos. Tal vez si no hubiera seguido en ese piso la recuperación hubiera sido más rápida", reflexinó