Lucero, el neuquino que se ilusiona con el ascenso a la B

“Llevo 14 días de reposo y me siento bien, esta semana voy a ver cómo estoy, si puedo pegarle a la pelota, para ver si llego al domingo”, contó el ex Independiente de Neuquén y Los Canales.

“Alvarado es un club que tiene una hinchada muy grande y que hace mucho viene peleando un ascenso. Ahora que quedan seis partidos la ilusión es muy grande, pero nosotros tratamos de tomarlo con calma”, agregó Lucero quien ahora comparte plantel con Walter Erviti.

“Compartir vestuario con él es una experiencia muy linda. Ni bien llegó, se convirtió en líder. Uno siempre lo mira cómo se cambia, cómo hace todo. En mi caso, me habla siempre, me escribe, me marca movimientos y cosas que yo no sabía”, contó sobre la convivencia con el jugador.

¿Si se ilusiona con el ascenso? “Quedan las fases más difíciles y estoy disfrutando porque nunca había peleado un ascenso. Estamos ilusionados pero con los pies sobre la tierra”, concluyó.

“Estoy contento porque soy tenido en cuenta y fui titular casi todo el torneo. Ahora me tocó la lesión, pero estoy trabajando para recuperarme rápido”.Gonzalo Lucero, Volante neuquino que juega en Alvarado de Mar del Plata