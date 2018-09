Lucía Rubio escapó de una red de prostitución

“Yo me había ido a vivir a México cuando tenía 19 años. Desde ahí, me mandan a Miami para una sesión de fotos en bikini. Me mandan con otra persona porque, supuestamente, la persona que me representaba a mí no tenía la visa para entrar a Estados Unidos”, contó. Cuando llegó a Miami, Rubio descubrió que la situación era diferente y que ella había sido engañada para prostituirse. “La cosa es que llegamos al lugar, nunca hubo una campaña de fotos y mi representante me empieza a mandar mensajes de que tenía que tener sexo con el otro tipo”, explicó.

Grave: En el programa señalaron que esa es una de las tantas estrategias para “captar” chicas.

“Con todo esto, me largue a llorar en el ascensor y me lo encuentro a Martín. Me preguntó cómo estaba y nos pasamos los teléfonos. Como no lo conocía, empezamos a caminar y le cuento la situación”, detalló Lucía sobre cómo conoció al hoy novio de Cinthia.

Lucía explicó que pese a que no conocía a Baclini, prefirió contarle su situación a él y no a su familia para no asustarlos. “Él me dijo que agarre las cosas y me vaya a Argentina. Yo le expliqué que tenía todas mis cosas en México pero él insistió en que deje todo y me vaya. Le hice caso, agarré la mochila, paré en su departamento dos días y me volví a Argentina”, cerró.

“Ella pudo zafar pero hay chicas que no. Esto es trata de personas”, comentaron los compañeros de Rubio.