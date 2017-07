Embed Gracias de Una publicación compartida de Luciana Salazar (@salazarluli) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 5:02 PDT

"El alivio de poder gritarle al mundo: '¡Voy a ser mamá!'. Matilda es un regalo de Dios: él sabe bien cuánto la merecía", expresó en una entrevista íntima con revista Gente, en la que, según la publicación, se mostró muy emocionada y rompió en llanto varias veces.

El proceso comenzó a fines del 2016: "Debés someterte a muchos exámenes físicos y psicológicos, llenar millones de formularios, en los que te preguntan hasta: '¿Si el bebé nace enfermo aún lo querrías?'. Es durísimo", citó el portal Rating Cero a la pulposa rubia.

Al ser consultada sobre cómo eligió al donante, contó: "Y... Una elige pensando si el hombre en cuestión es alguien con quien podría estar. Mi donante es un estudiante de 26 años, que juega al fútbol americano -por lo que vi-, y con una familia que me hizo acordar mucho a la mía. Eso me gustó. Todos tienen ojos rasgados, como yo: ¡mi hija será muy chinita! Pero lo que más me sedujo fue su sonrisa: enseguida la proyecté en la carita de Matilda".

En cuanto a la madre subrogada contó que fue sugerida por la clínica y debía cumplir ciertas condiciones, como la de haber sido madre previamente o vivir en el mismo Estado (Miami): "Su manutención queda a mi cargo, a través de un fideicomiso A fines de 2016 conocí a Lía, una enfermera de Ohio, radicada a 400 kilómetros de Miami. La primera cita fue por Skype, y la decisiva: ambas teníamos que elegirnos. La empatía fue inmediata.".